Три дня подряд в РК более 500 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 апреля в стране зарегистрированы 558 новых случаев COVID-19. Число новых случаев инфекции превышает 500 три дня подряд, в результате чего власти ряда регионов ужесточили меры социального дистанцирования. Общее число заболевших с начала пандемии составило 104.194. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.737. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 2 апреля привиты 914.069 человек. Зарегистрирован 10.821 случай осложнений в виде головной боли, лихорадки и тошноты. 30 человек умерли после вакцинации, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 422 человека. Общее число выздоровевших – 95.861 человек.