РК возобновит поиски останков погибших во время Корейской войны

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5 апреля южнокорейские военнослужащие возобновят раскопки в районе Демилитаризованной зоны на высоте Хвасальмори с целью поисков останков солдат, погибших во время Корейской воны 1950–53 гг. Об этом сообщили 1 апреля в министерстве обороны. 19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори, где проходили жестокие сражения. Начиная с 2019 года, южнокорейская сторона проводит раскопки самостоятельно, поскольку Север не отвечает на призывы к совместной реализации договорённостей. Раскопки на высоте Хвасальмори планируется завершить в первом полугодии, после чего начнутся раскопки на близлежащей высоте Пэнмагочжи. По данным минобороны, там погибли около 960 южнокорейских солдат. За последние два года в местах раскопок обнаружены в общей сложности 2.335 фрагментов костей, которые принадлежали 404 погибшим солдатам. Останки девяти человек удалось идентифицировать.