РК и Япония не смогли урегулировать имеющиеся проблемы

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Представители внешнеполитических ведомств РК и Японии на уровне директоров департаментов провели 1 апреля первую за пять месяцев личную встречу. Директор департамента Азии и Тихого океана МИД РК Ли Сан Рёль встретился с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Однако участникам встречи не удалось найти точки соприкосновения по ключевым проблемам двусторонних отношений. По данным дипломатических источников, в ходе переговоров и последующего совместного обеда они обсудили такие проблемы как компенсации корейским жертвам принудительного труда в колониальный период и сексуального рабства во время Второй мировой войны. Японская сторона повторила свою прежнюю позицию, согласно которой, решение проблем зависит от Сеула, а южнокорейский дипломат призвал к поиску решений посредством диалога между правительствами.