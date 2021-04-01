Рейтинг президента РК упал до нового рекордного минимума

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Уровень одобрения политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составляет 32%, что на 2% ниже, чем неделю назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 тыс. взрослых жителей страны, проведённого агентством Gallup Korea с 30 марта по 1 апреля. Это самый низкий показатель с начала работы Мун Чжэ Ина на посту президента в 2017 году. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 58% опрошенных, что на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей. 40% тех, кто отрицательно оценил деятельность Мун Чжэ Ина, высказывали недовольство политикой его правительства в сфере недвижимости. Между тем, отвечая на вопрос о том, кого они хотели бы видеть следующим главой государства, по 23% респондентов назвали губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна и бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля. Далее в списке следует бывший председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён, набравший 7% голосов участников опроса. 52% респондентов хотят видеть следующим президентом представителя оппозиции, а 35% - представителя правящей партии. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.