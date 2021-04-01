Правительство РК работает над диверсификацией поставок вакцин

Photo : YONHAP News

Правительственная рабочая группа по вопросам вакцин решает вопрос о поставках в страну вакцин от COVID-19 производства Moderna, Janssen и Novavax. В настоящий момент в РК используются вакцины AstraZeneca и Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая 2 апреля на заседании правительства, посвящённом данной теме. По его словам, власти принимают меры для того, что в первом полугодии были привиты 12 млн человек. Глава правительства отметил, что в течение апреля минимум по одному прививочному центру будут открыты в каждом городе, уезде и муниципальном округе. В настоящий момент действуют 46 таких объектов. Чон Сэ Гюн заявил, что правительство делает всё возможное для обеспечения бесперебойной вакцинации населения. На второй квартал утверждён план по использованию 14 млн 700 тыс. доз вакцины.