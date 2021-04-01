Глава МИД РК прибыл с визитом в Китай

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2 апреля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён прибыл в Китай, где в городе Сямынь провинции Фуцзянь он проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Перед вылетом из Сеула глава южнокорейского внешнеполитического ведомства сказал в беседе с журналистами, что «очень важно» сотрудничать с Китаем для достижения прогресса в усилиях Сеула по построению прочного мира на Корейском полуострове. Он отметил, что дискуссии между РК и Китаем по этому поводу идут достаточно успешно. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Сеулом и Пекином в предотвращении эскалации напряжённости в регионе, обмены на высоком уровне и подготовка к мероприятиям, посвящённым 30-летию установления двусторонних дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2022 году.