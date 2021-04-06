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В Корее

4 апреля в РК выявлены 473 новых случая COVID-19

Write: 2021-04-05 10:27:17Update: 2021-04-05 10:28:54

4 апреля в РК выявлены 473 новых случая COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 апреля в стране зарегистрированы 473 новых случая COVID-19. Это меньше, чем в предыдущие дни, но органы здравоохранения связывают сокращение числа инфицированных исключительно с сокращением количества тестов в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 105.752. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека общее число умерших – 1.748. Коэффициент смертности – 1,65%. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 5 апреля привиты 962.730 человек, в том числе, 27.364 человека получили две дозы вакцины. Зарегистрированы 10.997 случаев осложнений после вакцинации, 98,9% которых в лёгкой форме – в виде головной боли, лихорадки и тошноты. 32 человека умерли после вакцинации, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 311 человек. Общее число выздоровевших – 96.900 человек. 
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