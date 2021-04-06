РК, США и Япония подтвердили готовность сотрудничать в вопросах безопасности

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Представители РК, США и Японии по вопросам безопасности подтвердили приверженность к сотрудничеству и совместным действиям в решении северокорейской ядерной проблемы. По итогам трёхсторонних переговоров, состоявшихся 2 апреля в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и председатель Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура приняли совместное заявление. Они подтвердили приверженность совместным усилиям по достижению региональной безопасности, выразили озабоченность продолжением ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подчеркнули необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Участники встречи согласились с тем, что усилия по скорейшему возобновлению переговоров между Северной Кореей и США должны быть продолжены. В ходе переговоров стороны затронули глобальные проблемы, такие как изменение климата, договорились укреплять сотрудничество на основе общих ценностей. Они провели также двусторонние встречи.