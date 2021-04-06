РК и Китай будут искать «политическое» решение проблем Корейского полуострова

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Китай и РК будут стремиться к «политическому» решению проблем Корейского полуострова, что повысит перспективы совместных усилий по возобновлению диалога с Пхеньяном. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РК Чон Ый Ёном. Они состоялись 3 апреля в городе Сямынь провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. «РК и Китай являются стратегическими партнёрами, имеют общие или схожие позиции по вопросам сохранения регионального мира и стабильности, - сказал Ван И. Он указал, что две страны разделяют общую цель «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. По окончании переговоров Чон Ый Ён сказал журналистам, что две страны договорились активизировать работу по организации визита в РК председателя КНР Си Цзиньпина, как только ситуация с COVID-19 стабилизируется. Участники переговоров договорились создать совместный комитет для разработки дорожной карты будущего развития отношений между странами, поскольку Сеул и Пекин в следующем году отметят 30-летие установления дипломатических отношений.