Минобороны РК отвергло претензии Японии на острова Токто

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Министерство обороны РК категорически отвергло территориальные претензии Японии на острова Токто в Восточном море. «Нет необходимости повторять, что острова Токто являются неотъемлемой частью территории РК исторически, географически и в соответствии с международным правом», - заявил 5 апреля на брифинге официальный представитель министерства Пу Сын Чхан. На прошлой неделе японское правительство одобрило 296 учебников для старших классов, в которых говорится, что острова Токто, якобы, принадлежат Японии. Между тем, представитель минобороны подтвердил, что вопросы сотрудничества в военной области решаются отдельно от проблем в других сферах. Отвечая на вопрос об активности на северокорейских ядерных объектах, Пу Сын Чхан заявил, что южнокорейские военные «внимательно следят за действиями Северной Кореи в тесном сотрудничестве с США, но на данный момент нет ничего заслуживающего внимания».