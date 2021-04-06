РК возобновила поиски останков погибших во время Корейской войны

Photo : YONHAP News

5 апреля южнокорейские военнослужащие возобновили раскопки в районе Демилитаризованной зоны на высоте Хвасальмори с целью поисков останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950–53 гг. Как напомнили в министерстве обороны, 19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори, где проходили жестокие сражения. Начиная с 2019 года, южнокорейская сторона проводит раскопки самостоятельно, поскольку Север не отвечает на призывы к совместной реализации договорённостей. Раскопки на высоте Хвасальмори завершены на 94%. После их полного завершения начнутся раскопки на близлежащей высоте Пэнмагочжи. По данным минобороны, там погибли около 960 южнокорейских солдат.