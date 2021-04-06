В РК второй день подряд менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 апреля в стране зарегистрированы 478 новых случаев COVID-19. Менее пятисот новых случаев инфекции фиксируется второй день подряд, но органы здравоохранения призывают сохранять бдительность, предупреждая о возможности наступления четвёртой волны пандемии. В этой связи не исключена возможность ужесточения требований социального дистанцирования. Общее число заболевших с начала пандемии составило 106.230. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, а общее число умерших – 1.752. Коэффициент смертности – 1,65%. Вакцинация от COVID-19, начавшаяся 26 февраля, продолжается. По состоянию на утро 6 апреля привиты 999.870 человек, 27.961 человек получил две дозы вакцины. 98,9% из 11.141 случая осложнений после вакцинации прошли в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 36 вакцинированных умерли, однако причинно-следственная связь между действием вакцины и смертью не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 463 человека. Общее число выздоровевших – 97.363 человека.