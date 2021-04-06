Зарубежные инвестиционные банки повысили прогноз роста экономики РК

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Зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогноз роста южнокорейской экономики на текущий год в сторону повышения. В соответствии с мартовским отчётом девяти из них, включая Barclays, BoA-Merrill Lynch и Citi, рост составит в среднем 3,8%. Это на 0,2% превышает февральский прогноз. Как сообщили 6 марта в Корейском международном финансовом центре, инвестиционные банки повышают прогноз четвёртый месяц подряд. Он улучшен не только для РК, но и для Индии, Тайваня и Сингапура. Прогнозы для Индонезии, Филиппин и Вьетнама понижены, а для Гонконга, Малайзии и Таиланда сохранены на прежнем уровне. Самый высокий прогноз роста южнокорейской экономики в текущем году предложил банк UBS - 4,8%, далее следуют JP Morgan и Goldman Sachs – 4,1%. Средний прогноз экономического роста РК на 2022 год, предложенный теми же банками, составляет 3%. Он не изменился по сравнению с февралём.