Текущая неделя станет поворотным моментом в борьбе с COVID-19

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Текущая неделя станет важным поворотным моментом в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая 6 апреля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он выразил обеспокоенность по поводу ощущения кризиса, вызванного ростом числа инфицированных в столичном регионе. Чон Сэ Гюн призвал тех, кто ощущает симптомы заболевания, немедленно пройти тестирование, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Он также призвал население страны соблюдать меры социального дистанцирования. Опасения по поводу возможности четвёртой волны эпидемии усиливаются, поскольку количество новых случаев заболевания вторую неделю подряд составляет порядка пятисот в день. Коэффициент воспроизводства вируса превышает единицу. Это означает, что каждый пациент с COVID-19 передаёт вирус более чем одному человеку.