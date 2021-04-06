Главы МИД РК и Таиланд обсудили двусторонние отношения

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Министры иностранных дел РК и Таиланда Чон Ый Ён и Дон Прамудвинаи обсудили 5 апреля в телефонном разговоре вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, министры отметили, что в отношениях двух стран наблюдается прогресс в различных областях, таких как торговля, оборона и окружающая среда. Они согласились работать над дальнейшим укреплением сотрудничества, а также провести в ближайшее время диалог в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и здравоохранения для обсуждения сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. Чон Ый Ён и Дон Прамудвинаи выразили обеспокоенность по поводу действий вооружённых сил Мьянмы, которые жестоко подавляют выступления за демократию. Министры обсудили также ситуацию на Корейском полуострове. Дон Прамудвинаи подтвердил, что Таиланд поддерживает мирные усилия Сеула по его полной денуклеаризации.