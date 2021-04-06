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В Корее

Переход на 52-часовую рабочую неделю продлится 6 месяцев

Write: 2021-04-06 11:52:17Update: 2021-04-07 08:25:01

Переход на 52-часовую рабочую неделю продлится 6 месяцев

Photo : YONHAP News

6 апреля вступил в силу пересмотренный закон, который даёт возможность работодателям продлить период перехода на 52-часовую рабочую неделю на предприятиях малого и среднего бизнеса с трёх до шести месяцев. Продление переходного периода позволит проявить большую гибкость при принятии решения о том, сколько часов в неделю могут работать сотрудники компаний. Высказываются опасения по поводу того, что это увеличит риски для здоровья работающих, поскольку они будут работать дольше, а зарабатывать меньше из-за сокращения оплаты за дополнительное рабочее время. Между тем, закон требует от работодателей предоставить работникам  не менее 11 часов отдыха между рабочими днями.  Система 52-часовой рабочей недели внедрена в крупных компаниях в июле 2018 года и должна была начать действовать для малого и среднего бизнеса с 2020 года. Однако её внедрение неоднократно откладывалось.
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