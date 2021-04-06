В РК продолжается рост онлайн-торговли

Photo : Getty Images Bank

В феврале объём онлайн-продаж в РК вырос на 15,2% в годовом исчислении, составив 12 млрд 200 млн долларов. Об этом сообщили 6 апреля в Национальном статистическом управлении. В феврале прошлого года рост составил 23,6%. Таким образом, данный сегмент активно растёт. Доля онлайн-торговли в общем объёме розничных продаж составила 28,1%. Особо стоит отметить рост онлайн-продаж в сфере питания на 64,6% до 652 млн долларов. Такая ситуация объясняется увеличением спроса на доставку еды на дом в условиях пандемии. Одновременно наблюдается спад продаж косметики, спроса на общественный транспорт, а также на аксессуары и предметы моды. Между тем, объём продаж через мобильные платформы составил 8 млрд долларов. Эта отметка выросла на 20% в годовом исчислении. На продажи через мобильные приложения пришлось 70,7% всего объёма онлайн-торговли, что является максимальной отметкой.