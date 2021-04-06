В 2020 году в РК отмечен рекордный рост государственного долга

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Как сообщили 6 апреля в министерстве планирования и финансов, в прошлом году государственный долг, который включает продажу облигаций, а также финансовые заимствования правительства страны и властей регионов, составил рекордные 846 трлн 900 млрд вон (750,5 млрд долларов). Это на 123 трлн 700 млрд вон (110 млрд долларов) больше, чем в предыдущем году. Отчёт о государственных расчётах, утверждённый Кабинетом министров, будет представлен в Национальное собрание после рассмотрения аудитом. Резкий рост госдолга вызван большими бюджетными расходами на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. В прошлом году были приняты четыре дополнительных бюджета на общую сумму 67 трлн вон (59,5 млрд долларов) для финансирования пакетов чрезвычайной помощи. Одновременно снизились налоговые поступления. Госдолг составил в прошлом году 44% валового внутреннего продукта (ВВП), что на 2,3% выше, чем в 2019 году. Ожидается, что в этом году госдолг составит 965 трлн 900 млрд вон (858 млрд 700 млн долларов). Отношение госдолга к ВВП достигнет 48,2%.