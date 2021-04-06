Пхеньян назвал доклад ООН о детском недоедании «чистой ложью»

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Недавний доклад ООН, в котором говорится, что северокорейские дети голодают из-за карантинных ограничений, является «чистой ложью». Об этом говорится в заявлении директора Научно-исследовательского института питания детей Министерства здравоохранения КНДР, опубликованном 6 апреля агентством ЦТАК. Здоровое питание детей - «главный приоритет» правительства страны, хотя она «испытывает трудности», а эксперты ООН «искажают ситуацию»,- говорится в заявлении. В докладе, составленном рядом неправительственных организаций, говорится, что ООН испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи северокорейцам из-за антивирусных ограничений. В результате 440 тыс. детей, беременных и кормящих женщин не получают питательные микроэлементы, примерно 95 тыс. детей не получают необходимое лечение и примерно 101 тыс. детей детсадовского возраста не получают витаминные добавки,- говорится в докладе.