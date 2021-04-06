Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Пхеньян назвал доклад ООН о детском недоедании «чистой ложью»

Write: 2021-04-06 14:24:59Update: 2021-04-06 14:26:55

Пхеньян назвал доклад ООН о детском недоедании «чистой ложью»

Photo : YONHAP News

Недавний доклад ООН, в котором говорится, что северокорейские дети голодают из-за карантинных ограничений, является «чистой ложью». Об этом говорится в заявлении директора Научно-исследовательского института питания детей Министерства здравоохранения КНДР, опубликованном 6 апреля агентством ЦТАК. Здоровое питание детей - «главный приоритет» правительства  страны, хотя она «испытывает трудности», а эксперты ООН «искажают ситуацию»,- говорится в заявлении. В докладе, составленном рядом неправительственных организаций, говорится, что ООН испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи северокорейцам из-за антивирусных ограничений. В результате 440 тыс. детей, беременных и кормящих женщин не получают питательные микроэлементы, примерно 95 тыс. детей не получают необходимое лечение и примерно 101 тыс. детей детсадовского возраста не получают витаминные добавки,- говорится в докладе. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >