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Политика

Сеул сожалеет по поводу отказа Пхеньяна от участия в Олимпиаде

Write: 2021-04-06 14:46:21Update: 2021-04-06 17:54:33

Сеул сожалеет по поводу отказа Пхеньяна от участия в Олимпиаде

Photo : YONHAP News

Официальный Сеул выразил сожаление по поводу решения Северной Кореи не участвовать в Олимпийских играх в Токио летом этого года. Как заявил 6 апреля представитель министерства по делам воссоединения РК, южнокорейская сторона надеялась на то, что предстоящие летние Игры станут возможностью для построения мира на Корейском полуострове, а также для межкорейского сотрудничества и примирения. Правительство РК будет продолжать искать возможности для продолжения совместной работы с Севером в этом направлении,- подчеркнул представитель министерства. Комментарий официального Сеула появился через несколько часов после того, как КНДР объявила о том, что она не будет участвовать в Олимпийских играх этого года, чтобы обеспечить защиту своих спортсменов от пандемии COVID-19.
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