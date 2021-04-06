Южнокорейский танкер и его экипаж могут быть освобождены

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Судебная система Ирана заканчивает рассмотрение дела о южнокорейском танкере MT Hankuk Chemi, задержанном 4 января этого года в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции Ирана по подозрению в химическом загрязнении окружающей среды. Об этом сообщил 5 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, добавив, что судебное решение, как ожидается, будет принято в пользу южнокорейской стороны. Он подчеркнул, что инцидент с танкером не должен оказать отрицательного влияния на отношения между двумя странами. Коснувшись предстоящего визита в Иран премьер-министра РК Чон Сэ Гюна, представитель иранского МИД выразил надежду на то, что около 7 млрд долларов иранских средств, замороженных в южнокорейских банках, будут разморожены. На момент задержания танкера на борту находились 20 моряков. 19 из них, за исключением капитана, были позднее освобождены. Между тем, как сообщило агентство IRNA, в Иран доставлены 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведённой на заводе компании SK Bioscience.