МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 6%

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Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 6%. Это на 0,5% выше, по сравнению с январским прогнозом, и на 0,8% выше прогноза, опубликованного в ноябре прошлого года. Прогноз роста мировой экономики на следующий год был также пересмотрен в сторону повышения на 0,2% до 4,4%. Эксперты МВФ объяснили свой оптимизм тем, что крупные экономики, включая США, ввели экономические стимулы, а начало вакцинации даёт надежду на победу над вирусом COVID-19. Прогноз для развитых стран на этот год составил 5,1%, что на 0,8% выше, по сравнению с январским прогнозом. Прогноз на следующий год повышен на 0,5% до 3,6%. Прогноз для развивающихся стран на этот год повышен на 0,4% до 6,7%, а на следующий год прогноз не изменился, оставшись на уровне 5%. Текущий прогноз МВФ для южнокорейской экономики на этот год составляет 3,6%.