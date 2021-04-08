Президент РК направил письмо лидеру ОАЭ

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Президент РК Мун Чжэ Ин направил письмо наследному принцу Абу-Даби шейху Мохаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который является фактическим лидером Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), в связи с 50-летием основания государства и запуском атомной электростанции в Бараке. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин назвал объекты ядерной энергетики «символом инноваций ОАЭ» и «символом дружбы» этого государства с РК. Южнокорейский лидер подтвердил решимость Сеула продолжать сотрудничать с ОАЭ во имя дальнейшего процветания двух стран. В 2009 году консорциум под руководством Корейской государственной электроэнергетической корпорации (KEPCO) выиграл контракт стоимостью 20 млрд долларов на строительство четырёх ядерных реакторов в Бараке, в 270 км от Абу-Даби. 7 апреля первый реактор введён в промышленную эксплуатацию. После начала работы всех четырёх реакторов АЭС будет обеспечивать четверть потребностей ОАЭ в электроэнергии.