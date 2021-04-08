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В РК будет активизировано бесплатное тестирование на COVID-19

Write: 2021-04-07 11:47:06Update: 2021-04-07 11:50:25

В РК будет активизировано бесплатное тестирование на COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение активизировать тестирование на вирус COVID-19, чтобы сдержать распространение инфекции. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая 7 апреля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он выразил озабоченность по поводу резкого роста числа инфицированных, который является признаком начала четвёртой волны инфекции. Если до сих пор бесплатное тестирование было доступно в случае наличия симптомов респираторного заболевания или ввода в действие третьего уровня социального дистанцирования по пятиуровневой шкале, то теперь оно станет доступно всем желающим, независимо от уровня социального дистанцирования и наличия симптомов заболевания,- отметил Чон Сэ Гюн. Он призвал избирателей соблюдать карантинные требования на участках для голосования. 
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