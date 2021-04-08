Решение не участвовать в Олимпиаде – ответ КНДР на COVID-19

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Решение не участвовать в летних Олимпийских играх в Токио принято Пхеньяном в рамках жёстких мер борьбы против пандемии COVID-19. Об этом заявил 6 апреля на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс. Несмотря на это, США будут продолжать тесно сотрудничать со своими союзниками и партнёрами в деле денуклеаризации Северной Кореи и сохранения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Основное внимание будет уделяться снижению угрозы для США и их союзников,- отметил Прайс, напомнив, что США «по-прежнему привержены принципу денуклеаризации Северной Кореи». Заявление Прайса прозвучало на следующий день после того, как Пхеньян объявил о том, что северокорейские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в Токио, чтобы защитить своих спортсменов от «глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом».