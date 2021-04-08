У Samsung Electronics и LG Electronics хорошие экономические показатели

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7 апреля два южнокорейских технологических гиганта Samsung Electronics и LG Electronics опубликовали предварительные прогнозы своих экономических показателей в первом квартале этого года. Так, операционная прибыль Samsung Electronics оценивается в 9 трлн 300 млрд вон (8 млрд 300 млн долларов), что на 44,2% процента больше, чем в первом квартале прошлого года. Прогнозируемый объём продаж за период с января по март составляет 65 трлн вон (58 млрд долларов), что на 17,5% больше в годовом исчислении. Уточнённые экономические показатели отдельных подразделений компании будут опубликованы позднее. Операционная прибыль LG Electronics за первый квартал прогнозируется в размере 1,5 трлн вон (1 млрд 300 млн долларов), что на 39,2% больше, чем годом ранее. Продажи составят за тот же период, как ожидается, 18 трлн 800 млрд вон (16 млрд 850 млн долларов), что на 27,7% больше, чем годом ранее. Если прогноз подтвердится, то оба основных показателя будут крупнейшими в истории компании.