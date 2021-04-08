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Политика

РК и ЕС укрепят сотрудничество в сфере безопасности

Write: 2021-04-07 15:49:31Update: 2021-04-07 15:58:15

РК и ЕС укрепят сотрудничество в сфере безопасности

Photo : YONHAP News

РК и Евросоюз укрепят сотрудничество в сфере безопасности. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 7 апреля в Сеуле встречи министра обороны РК Со Ука и председателя военного комитета ЕС генерала Клаудио Грациано, который находится с визитом в РК по приглашению Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. В ходе  встречи генерал Грациано выразил поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и сохранению мира в Индо-Тихоокеанском регионе. В свою очередь, глава южнокорейского военного ведомства подчеркнул важность сотрудничества в условиях быстро меняющейся обстановки в области международной безопасности. Он попросил ЕС принять активное участие в Сеульском диалоге по безопасности и Министерской конференции ООН по поддержанию мира. Стороны договорились делиться опытом в сферах морской безопасности, борьбы с терроризмом и кибербезопасности. 
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