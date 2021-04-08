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Показатели Корейской биржи улучшаются пять торговых сессий подряд, поскольку иностранные инвесторы активно скупают акции отечественных компаний в надежде на восстановление мировой экономики. Главный биржевой индекс KOSPI вырос в ходе торгов 7 апреля на 10,33 пункта, или 0,33%, составив 3.137,41 пункта. Проданы 1 млрд 960 млн акций на сумму 12 млрд 770 млн долларов. Аналитики отметили, что главный биржевой индекс растёт в надежде на то, что мировая экономика сможет быстрее, чем ожидалось, восстановиться после спада, вызванного пандемией COVID-19. Между тем, акции Samsung Electronics подешевели на 0,47%. А SK hynix подорожали на 0,35%. Стоимость акций Hyundai Motor осталась без изменений. Курс национальной валюты составил 1.116,3 воны за доллар что на 3,3 вон выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.