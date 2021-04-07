На 17 часов в досрочных выборах приняли участие 47,3% избирателей

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7 апреля в РК проходят досрочные выборы глав четырёх административных единиц, в том числе, мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний. 3.459 избирательных участков открыты с 6 до 20 часов. По данным Центральной избирательной комиссии, в списки для голосования включены 12 млн 160 тыс. человек, в том числе, 8 млн 400 тыс. в Сеуле и 2 млн 900 тыс. в Пусане. По состоянию на 17 часов, на участки для голосования явились 47,3% зарегистрированных избирателей, включая тех, кто проголосовал 2-3 апреля. Это на 15,3% меньше, чем явка на парламентских выборах в апреле прошлого года, и на 8,8% меньше, чем на местных выборах 2018 года. В выборах мэра Сеула приняли участие 49,7%, мэра Пусана - 44,6% избирателей. Ожидается, что предварительные итоги выборов будут подведены к полуночи, когда участковые избирательные комиссии обработают примерно половину бюллетеней.