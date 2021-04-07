На досрочных выборах победила оппозиция

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7 апреля в РК состоялись досрочные выборы глав четырёх административных единиц, в том числе, мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний. Согласно данным системы телерадиокомпании KBS – Decision К, указывающей на предположительного победителя выборов, всё идёт к тому, что в выборах мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана - победу одерживают кандидаты от оппозиционной партии Сила народа. То есть, в Сеуле лидирует О Сэ Хун, а в Пусане – Пак Хён Чжун. Ранее аналогичные результаты показали опросы избирателей на выходе с участков, проведённые по заказу телерадиокомпаний KBS, MBC и SBS. Кандидат на пост мэра Сеула от правящей Демократической партии Тобуро Пак Ён Сон и на пост главы Пусана Ким Ён Чхун признали фактическое поражение. Председатель временного комитета партии Сила народа Ким Чжон Ин охарактеризовал такие результаты, как проявление воли народа. Победители выборов мэров Сеула и Пусана вступают в должность сразу после объявления окончательных результатов подсчёта голосов. Срок их пребывания на новом посту - до 30 июня следующего года. Явка на выборы превысила 50% общего числа зарегистрированных избирателей с учётом участников голосования 2-3 апреля. Результаты могут расцениваться как оценка правления администрации Мун Чжэ Ина.