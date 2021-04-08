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Политика

США готовы к дипломатическим мерам по денуклеаризации Севера

Write: 2021-04-08 10:39:13Update: 2021-04-08 10:39:43

США готовы к дипломатическим мерам по денуклеаризации Севера

Photo : YONHAP News

США готовы рассмотреть вопрос о дипломатических контактах с Пхеньяном, если они приведут к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила 7 апреля на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Она напомнила, что Вашингтон продолжает обеспечивать соблюдение введённых ранее санкций, проводя консультации с союзниками и партнёрами. Администрация Джо Байдена продолжает выработку северокорейской политики,- отметила Псаки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как американский аналитический центр сообщил, что баржа для испытаний баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) на северокорейском ракетном полигоне перемещена в другое место. Это может указывать на предстоящие испытания БРПЛ. Представитель Белого дома отказалась комментировать это сообщение, переадресовав соответствующие вопросы журналистов в Пентагон. Она напомнила, что администрация президента рассматривает контакты с другими странами «в широком смысле». 
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