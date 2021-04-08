КНДР имеет отношение к 5 из 10 крупнейших кибератак десятилетия

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5 из 10 крупнейших киберпреступлений в финансовой сфере за последнее десятилетие были совершены хакерскими группировками, связанными с КНДР. Об этом говорят результаты анализа данных о хакерских атаках за период с 2011 по 2020 год, опубликованные на британском портале Traders of Crypto 8 апреля. Согласно информации портала, хакеры, связанные с КНДР, в 2018 году похитили более 534 млн долларов с японской биржи криптовалют Coincheck. В том же году была совершена кибератака на Центральный Банк Малайзии. Северокорейские хакеры причастны к хищению 170 млн долларов из Union Bank of India в 2016 году, к взлому системы Экспортно-импортного банка Мексики в 2018 году и Банка Нигерии в 2016 году. В общей сложности из всех 102 кибератак на финансовые учреждения, совершённых в указанный период, 30 имеют отношение к КНДР. При этом существует вероятность, что реальная цифра гораздо выше, поскольку исполнителей 64 атак установить пока не удалось.