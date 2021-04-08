LG будет обновлять ПО смартфонов после прекращения их выпуска

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Компания LG Electronics продолжит обновление программного обеспечения своих смартфонов после прекращения их выпуска. Пользователи смартфонов LG премиум-класса могут получать обновления в течение трёх лет, а те, кто использует бюджетные аппараты, могут получать обновления до двух лет. Так, пользователи смартфонов LG Velvet и LG Wing, выпущенных в прошлом году, могут получать обновление до 2023 года. Компания обещает также продолжить послепродажное обслуживание во всём мире даже после закрытия своего мобильного бизнеса. В частности, в РК ремонт смартфонов LG будет продолжаться в течение как минимум четырёх лет с момента выпуска. Сервис мобильных платежей и цифрового кошелька LG Pay сохранится как минимум в течение трёх лет. 5 апреля LG Electronics сообщила об уходе из мобильного бизнеса после многих лет убыточной работы, не выдержав конкуренции с более крупными производителями.