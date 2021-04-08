В РК пройдёт «Весенняя неделя культуры ханбок»

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Министерство культуры, спорта и туризма РК и Центр продвижения корейской традиционной одежды ханбок объявили о проведении «Весенней недели культуры ханбок» в период с 9 по 18 апреля. В указанный период в трёх крупных столичных кинотеатрах сети CJ CGV будут работать специальные «залы для любителей ханбок». Первые 1.000 зрителей, которые придут в эти залы в ханбоках, смогут посмотреть фильм бесплатно. Бейсбольный матч между командами LG Twins и SSG Landers, который состоится 11 апреля на стадионе «Чамсиль», будут открывать участницы известной поп-группы Momoland, одетые в ханбок. С 13 по 25 апреля в комплексе Dongdaemun Design Plaza (DDP) в Сеуле будет проходить выставка «K-РОР X ханбок», на которой можно будет увидеть традиционные костюмы, в которых выступали звёзды K-pop. Также в 23 мастерских традиционной одежды по всей стране будут ежедневно проводиться мастер-классы по изготовлению ханбок, традиционных аксессуаров и кукол. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно на сайте «Весенней недели культуры ханбок» (hanbokweek.com). Помимо этого, будут проводиться различные региональные выставки и мероприятия.