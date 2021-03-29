Текущий уровень социального дистанцирования продлён до конца апреля

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Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу новой волны пандемии COVID-19, правительство РК приняло решение сохранить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, до конца апреля. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Сэ Гюн. Выступая 9 апреля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Правительство учло, что более жёсткие меры окажут отрицательное влияние на малый бизнес и частных предпринимателей. В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5 социального дистанцирования. Запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22 часов, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено на один час. Начиная с 12 апреля, временно прекращается работа баров, ночных клубов и других развлекательных заведений в столичном регионе и городе Пусане, где отмечен рост заболеваемости. 7 апреля в стране зарегистрированы 700 новых случаев COVID-19. Это максимальное число инфицированных за последние три месяца.