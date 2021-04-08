8 апреля в РК 671 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 апреля в стране зарегистрирован 671 новый случай COVID-19. Это меньше, чем накануне, когда был отмечен трёхмесячный максимум числа инфицированных, но опасения по поводу начала новой волны пандемии сохраняются. Общее число заболевших с начала пандемии составило 108.269. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 6 человек, а общее число умерших – 1.764. В стране продолжается вакцинация, и по состоянию на утро 9 апреля привиты 1.113.666 человек. Накануне органы здравоохранения приостановили использование вакцины производства AstraZeneca для людей моложе 60 лет из-за побочных эффектов в виде тромбоза сосудов. Зарегистрированы в общей сложности 11.468 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 42 вакцинированных умерли, но прямая связь между действием вакцин и смертью не доказана. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 426 человек. Общее число выздоровевших – 98.786 человек.