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Политика

Совместный проект истребителя - символ взаимного доверия РК и Индонезии

Write: 2021-04-09 11:01:59Update: 2021-04-09 11:04:47

Совместный проект истребителя - символ взаимного доверия РК и Индонезии

Photo : YONHAP News

Совместный проект разработки истребителя следующего поколения – символ высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества между РК и Индонезией. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, принимая 8 апреля в своей резиденции Чхонвадэ министра обороны Индонезии Прабово Субианто. Глава индонезийского военного ведомства прибыл в РК для участия в презентации прототипа истребителя нового поколения IF-X (KF-X). Южнокорейский лидер охарактеризовал данный факт как проявление «твёрдой приверженности» Индонезии двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности. Он выразил надежду на начало серийного производства истребителей, передачу технологий и совместный выход на зарубежные рынки. Мун Чжэ Ин добавил, что РК придаёт большое значение отношениям с Индонезией, которые носят «стратегический, партнёрский характер». В 2015 году Индонезия пообещала взять на себя 20% затрат на разработку нового истребителя в размере 7 млрд 900 млн долларов, но прекратила выплаты после инвестирования 203 млн долларов. По мнению наблюдателей, в ходе нынешнего визита могут быть достигнуты договорённости о продолжении сотрудничества.
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