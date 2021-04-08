РК необходимы превентивные меры по борьбе с инфляцией

РК необходимо принять превентивные меры, чтобы справиться с растущими опасениями по поводу инфляции. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 9 апреля на заседании правительства. По его словам, «упреждающие меры необходимы для того, чтобы инфляционное давление не сдерживало экономический подъём и не ложилось бременем на простых людей». В частности, в мае правительство разработает план по импорту необходимого количества куриных яиц, чтобы как можно скорее стабилизировать растущие цены. В дальнейшем будет делаться всё возможное, чтобы своевременно высвободить запасы риса и другой ключевой сельскохозяйственной продукции ради стабилизации цен. Ли Ок Вон сказал, что в начале мая правительство предоставит экстренную денежную помощь в размере 700 тыс. вон (627 долларов) примерно 8 тыс. водителей такси, которые терпят убытки из-за сокращения числа пассажиров в условиях пандемии COVID-19.