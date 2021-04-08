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В мире

Сенат США предлагает законопроект против «китайского вызова».

Write: 2021-04-09 12:11:55Update: 2021-04-09 12:15:21

Сенат США предлагает законопроект против «китайского вызова».

Photo : YONHAP News

8 апреля лидер комитета Сената США по иностранным делам демократ Боб Менендес и сенатор-республиканец Джим Риш предложили проект закона, осуждающего «вредные действия» Пекина. Документ, направленный на борьбу с «китайским вызовом», имеет название «Закон о стратегической конкуренции». Он осуждает такие действия Китая как кража интеллектуальной собственности, нарушения прав человека, дестабилизация международной торговли и помощь северокорейскому режиму в нарушение международных санкций. При этом документ определяет РК как одного из ключевых союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, наряду с Японией, Филиппинами, Австралией и Таиландом. Относительно Северной Кореи в документе уточняется, что политика США заключается в поддержании максимального давления до тех пор, пока не будут предприняты шаги для достижения полной денуклеаризации. Текст законопроекта будет обсуждён профильным комитетом, после чего представлен на голосование на пленарном заседании.
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