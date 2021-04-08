В США пройдут слушания по запрету на отправку листовок в КНДР

Photo : YONHAP News

Комиссия по правам человека Тома Лантоса – двухпартийный орган Палаты представителей Конгресса США проведёт 15 апреля «слушания по вопросу о свободе выражения мнений на Корейском полуострове». Для дачи показаний вызваны пять свидетелей, в том числе правозащитница Сюзанна Шольте. В сообщении комиссии говорится, что закон о запрете отправлять пропагандистские материалы через межкорейскую границу, принятый Национальным собранием РК в декабре прошлого года, является «весьма спорным». Он может помешать усилиям по продвижению прав человека в Северной Корее, включая программы, финансируемые правительством США, такие как распространение USB-накопителей, содержащих информацию о внешнем мире», - говорится в сообщении. Закон принят из-за того, что действия общественных организаций, отправляющих на Север пропагандистские материалы, подвергают жителей приграничных районов РК физической опасности. Однако активисты, включая группы беженцев с Севера, обвиняют правительство РК в ограничении свободы слова.