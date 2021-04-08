86% жителей РК за пересмотр политики правительства

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86% жителей РК разделяют мнение о том, что правительство Мун Чжэ Ина должно полностью или частично пересмотреть свой политический курс. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого с 5 по 7 апреля совместно четырьмя социологическими агентствами - Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research. Только 5% респондентов ответили, что следует сохранить нынешнюю политику. Результаты опроса были опубликованы после того, представители оппозиции одержали убедительную победу на досрочных выборах. На вопрос о том, на чём правительству Мун Чжэ Ина следует сосредоточиться до конца срока полномочий, 29% респондентов назвали оживление экономики, 24% - стабилизацию рынка недвижимости, 23% - борьбу с пандемией COVID-19, 10% - сотрудничество с оппозицией, 7% - политику социального обеспечения. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.