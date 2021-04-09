Премьер-министр РК прибыл в Иран

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11 апреля премьер-министр РК Чон Сэ Гюн прибыл с визитом в Иран. Как сообщило Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), он встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани, первым вице-президентом Эшаком Джахангири и спикером парламента Мохаммадом-Бакера Калибафой. Как ожидается, в ходе переговоров будут обсуждаться пути улучшения отношений между двумя странами и ситуация с иранскими активами на сумму 7 млрд долларов, замороженных в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США. Ранее сообщалось, что Сеул и Тегеран проводят консультации о том, как высвободить часть средств Ирана через Швейцарское соглашение о гуманитарной торговле, призванное облегчить предоставление помощи Ирану. Кроме того, Чон Сэ Гюн планирует встретиться с представителями южнокорейских компаний Samsung Electronics, LG Electronics и SK Networks, работающих в Иране. В последний раз премьер-министр РК посещал Иран в 1977 году.