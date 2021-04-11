В столичном регионе и Пусане приостановлена работа развлекательных заведений

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Согласно новым правилам, которые вступили в силу 12 апреля, в столичном регионе, который включает провинцию Кёнгидо, города Сеул и Инчхон, а также в городе Пусане приостановлена работа развлекательных заведений – баров и ночных клубов. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут работать до 22 часов, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено на один час. Штраф за нарушение масочного режима в помещениях и общественном транспорте составит для физических лиц 100 тыс. вон (89 долларов), а для юридических лиц, не соблюдающих санитарные правила – до 1,5 млн вон (1.340 долларов). Действие второго уровня социального дистанцирования в столичном регионе и 1,5 в других регионах страны продлится до 2 мая. Действует также запрет на мероприятия с участием более четырёх человек.