SK и LG урегулировали спор по поводу аккумуляторов электромобилей

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Компания SK Innovation согласилась выплатить 2 трлн вон (1 млрд 780 млн долларов) в рамках урегулирования спора с LG Energy Solution. Все судебные иски, ожидающие рассмотрения отозваны. Тем самым юридический спор, продолжавшийся два года, завершился. Два производителя аккумуляторов объявили о достижении договорённости за несколько часов до введения запрета на поставки продукции SK в США. 10 февраля Комиссия по международной торговле США вынесла решение в пользу LG, обвинившей SK в краже коммерческих секретов. Она ввела 10-летний запрет на импорт продукции SK, временно разрешив поставки компонентов аккумуляторов для Ford и Volkswagen, чтобы дать им время для поиска новых поставщиков. SK Innovation выплатит 1 трлн вон наличными и 1 трлн вон в виде лицензионных отчислений. Кроме того, две компании согласились не подавать жалобы друг на друга в ближайшее десятилетие. Достижение компромисса позволит SK завершить строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Джорджия.