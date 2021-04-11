38 North: КНДР может модифицировать баржу для испытаний БРПЛ

Photo : YONHAP News

Новые спутниковые снимки, сделанные 10 апреля, показывают, что Северная Корея, возможно, модифицирует свою испытательную баржу для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье. Об этом говорится в сообщении, размещённом 11 апреля на американском сайте 38 North, которой специализируется на северокорейской проблематике. На снимках видно, что с баржи удалён контейнер для ракеты. По мнению экспертов, причиной удаления контейнера могут быть техническое обслуживание или его замена пусковой рамой для размещения более крупных баллистических БРПЛ. 38 North сообщает также, что ранее плавучий док и баржа были перемещены на другое место с «неясной» целью. Эти действия могут указывать на то, что новая подводная лодка с баллистическими ракетами «может быть близка к завершению или готова к вводу в эксплуатацию в ближайшем будущем».