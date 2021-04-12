Премьер-министр РК встретился с первым вице-президентом Ирана

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11 апреля премьер-министр РК Чон Сэ Гюн прибыл с визитом в Иран. Как сообщило Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), в аэропорту Тегерана его встречал министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. В тот же день Чон Сэ Гюн встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири. Выступая на совместной пресс-конференции по окончании переговоров, Чон Сэ Гюн заявил, что РК готова поддержать продвижение «продуктивного» диалога с партнёрами по восстановлению ядерной сделки с Ираном 2015 года. Что касается ситуации с иранскими активами на сумму 7 млрд долларов, замороженными в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США, то она должна быть урегулирована «совместно с заинтересованными странами»,- отметил Чон Сэ Гюн. Он призвал Иран предотвратить задержание иностранных судов в будущем. В свою очередь, вице-президент Ирана вновь призвал Сеул разблокировать замороженные средства «как можно скорее». Стороны договорились расширять гуманитарные обмены, включая сотрудничество в области медицины, а также создать специальный консультативный орган, который будет отвечать за подготовку проектов экономического сотрудничества после возможного возобновления ядерной сделки с Ираном. Ранее сообщалось, что Сеул и Тегеран проводят консультации о том, как высвободить часть средств Ирана через Швейцарское соглашение о гуманитарной торговле, призванное облегчить предоставление помощи Ирану. В последний раз премьер-министр РК посещал Иран в 1977 году.