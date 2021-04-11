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В Сеуле могут быть введены собственные карантинные меры, призванные минимизировать негативное воздействие пандемии COVID-19 на малый бизнес. Об этом заявил новый мэр Сеула О Сэ Хун, выступая 12 апреля на совещании руководителей городской администрации, которое состоялось в формате видеоконференции. Таким образом мэр столицы прокомментировал жалобы владельцев малого бизнеса и мелких предпринимателей на неоправданно строгие ограничительные меры, принятые правительством. Власти Сеула работают над собственными правилами социального дистанцирования, которые будут готовы к концу этой недели и направлены на согласование в центральное правительство. Мэр отметил необходимость замены общенациональной системы социального дистанцирования на «более эффективную и ориентированную на отдельные предприятия». Он предупредил, что предприниматели будут нести более серьёзную ответственность за несоблюдение требований новой системы, когда она будет введена в действие.