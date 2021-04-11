КНДР отметила девятую годовщину руководства Ким Чон Ына

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Исполнилось 9 лет с момента «избрания товарища Ким Чон Ына лидером нашей партии и нации», - говорится в редакционной статье, опубликованной 11 апреля центральной северокорейской газетой «Нодон синмун». В ней подчёркивается, что Ким Чон Ын «поставил интересы людей в качестве первоочередной задачи при разработке и реализации политики». В отдельной статье подробно рассказывается о заслугах лидера страны в предотвращении распространения пандемии COVID-19 и восстановлении регионов после прошлогоднего наводнения. Ким Чон Ын назначен первым секретарём ЦК Трудовой партии Кореи 11 апреля 2012 года, а через 2 дня – председателем Комитета обороны КНДР. На партийном съезде в начале этого года он был утверждён в качестве генерального секретаря ТПК. По случаю годовщины в КНДР не проводилось никаких праздничных мероприятий.