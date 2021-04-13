12 апреля в РК 542 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 апреля в стране зарегистрированы 542 новых случая COVID-19. Число инфицированных второй день подряд составляет менее шестисот. Между тем, президент РК Мун Чжэ Ин предупредил накануне о том, что страна может столкнуться с «взрывной» волной COVID-19, если в ближайшее время не удастся существенно уменьшить число новых случаев инфекции. Органы здравоохранения предупреждают о возможности ужесточения карантинных требований. Общее число заболевших с начала пандемии составило 110.688. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек, общее число умерших – 1.775 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 1.195.342 человека. Две дозы вакцины получили 60.557 человек. 12 апреля возобновлено использование вакцины AstraZeneca для людей старше 30 лет. По состоянию на утро 12 апреля, зарегистрированы 11.735 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 48 вакцинированных умерли, однако причинно-следственная связь с действием вакцин не выявлена ни в одном случае. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 528 человек. Общее число выздоровевших – 101.332 человека.