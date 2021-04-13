Президент США призвал инвестировать в индустрию полупроводников

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США должны активно инвестировать в индустрию полупроводников в связи с их глобальным дефицитом. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая 12 апреля на видеоконференции с участием руководителей 19 крупных компаний-производителей полупроводников, включая Samsung Electronics и Intel. Глава Белого дома особо подчеркнул необходимость создания новых предприятий-производителей, создавая миллионы рабочих мест и оживляя производство. Он отметил, что США долгое время не делали больших инвестиций, чтобы опередить мировых конкурентов, поэтому необходимо активизировать данную работу. «Китай и остальной мир не ждут, поэтому Америка тоже не должна ждать. Мы будем активно инвестировать в такие области как полупроводники и аккумуляторы», - сказал Байден.